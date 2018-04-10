Савченко, Онищенко та ще троє нардепів не подали вчасно свої електронні декларації - НАЗК

Один із нардепів подав декларацію із запізненням на один день, інші четверо - станом на 6 квітня цього так і не зробили.

Народні депутати України Надія Савченко, Сергій Клюєв, Андрій Журжій, Олександр Онищенко та Богдан Онуфрик не подали електронні декларації за 2017 рік до 1 квітня, як це передбачає законодавство. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

«В Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 1 квітня цього року були відсутні декларації за 2017 рік п'яти народних депутатів України. Один із них подав свою електронну декларацію із запізненням на один день. Станом на 6 квітня цього року декларації чотирьох депутатів до Реєстру не надійшли», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загалом народні депутати України цього року подали 575 електронних декларацій (у 2017 році було 785 таких документів).

У НАЗК нагадали, що другий етап подання декларацій (за 2017 рік) розпочався з 1 січня 2018 року.

Відповідно до законодавства, суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати електронні декларації за минулий рік до 1 квітня. Несвоєчасне подання без поважних причин декларацій тягне накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а відповідальність за умисне неподання декларації передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

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