Порошенко і Байден скоординували позиції перед самітом G20

Про це передає прес-служба глави держави.

"Петро Порошенко та Джозеф Байден обговорили ситуацію на Донбасі та констатували відхід від реалізації Мінських домовленостей, що призводить до подальшої ескалації.

Співрозмовники висловили особливе занепокоєння з приводу переміщення чисельних колон із важкою військовою технікою з боку російського кордону, що підриває процес мирного врегулювання", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДжерело в Білому домі повідомило, що Путін і Обама планують зустріч

Також Президент України та Віце-президент США скоординували позиції на міжнародній арені напередодні саміту Великої двадцятки в австралійському Брісбені. Також обговорили майбутній візит Джозефа Байдена до України, який відбудеться 21 листопада.