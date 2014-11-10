Керівництво ЄС не буде проводити зустрічей з Путіним на саміті G-20

Про це власному кореспонденту агентства УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії. "Ніякої двосторонньої зустрічі не передбачено", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, українське питання також не є таким, що розглядатиметься під час саміту. За словами джерела, питаннями, які будуть домінувати в порядку денному, є економічне зростання, фінансові правила, торгівля, банківський союз, енергетика, зміна клімату, вірус Ебола. "Після кризи економіка ще не відновилася, але ми бачимо підстави для зростання. G-20 буде говорити про дії, які прискорять цей ріст і зроблять його стійким. Ми шукаємо потужний сигнал лідерів з цього приводу", - зазначив співрозмовник.

Євросоюз на саміті будуть представляти президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей.

Між тим, вже відомо, що зустрічі з Володимиром Путіним планують прем'єр-міністри Австралії та Нідерландів Тоні Еббот і Марк Рютте у контексті авіакатастрофи Boeing,який був збитий над Донбасом 17 липня. Пасажирами літака були в основному громадяни Нідерландів та Австралії.