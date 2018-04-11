Турчинов назвав ядерне роззброєння України "історичною помилкою"

Секретар РНБО вважає, що зупинити агресивну ядерну країну від масштабного вторгнення може лише потужна сучасна зброя стримування.

Зупинити агресивну ядерну країну від масштабного вторгнення може лише потужна сучасна зброя стримування.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю одному з українських ЗМІ, повідомляє прес-служба РНБО.

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"Що може зупинити агресивну ядерну країну від масштабного вторгнення? Тільки потужна сучасна зброя стримування здатна вражати ворога на будь-якій відстані. На моє особисте переконання, це завдання треба розв′язати нашій країні у пріоритетному порядку. І ні в кого у світі немає ні морального, ні юридичного права не погодитися із цією позицією", - заявив він.

При цьому, секретар РНБО зазначив, що наразі Україні необхідно розраховувати тільки на власні сили, поки держава не стала членом НАТО.

"В умовах сучасного світу кожен має розраховувати на власні сили. На слабких не зважають, їх повчають, принижують і використовують! Тільки сильна Україна може змусити себе поважати і зважати на свої національні інтереси! Таку Україну ми повинні разом будувати", - заявив Турчинов.

Також Турчинов заявив, що ядерне роззброєння України було "історичною помилкою".

Разом з тим, секретар РНБО висловив впевненість, спочатку "буде повернено весь Донбас, потім - Крим".