Турчинов показав свою декларацію за 2017 рік: понад 2,6 мільйонів гривень доходу та колекція старовинних книг

Згідно з декларацією, 1 млн 890 тис. грн доходу секретар РНБО отримав як відсотки від вкладів в «Ощадбанку».

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олександр Турчинов задекларував 2 млн 621 тис. 296 грн доходу за 2017 рік, з яких заробітна плата становить 731 тис. 295 грн.

Про це свідчать дані його декларації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з декларацією, 1 млн 890 тис. грн доходу він отримав як відсотки від вкладів в «Ощадбанку». Його дружина Анна Турчинова у 2017 році отримала 142 тис. 592 грн зарплати і 65 тис. 416 грн страхових виплат.

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Крім того, згідно з декларацією, Турчинов зберігає на банківських рахунках 49 тис. 695 грн, 964 тис. 723 дол. і 9 тис. 989 євро. Готівкою секретар РНБО зберігає 700 тис. дол., 3 тис. євро і 110 тис. грн. Дружина Турчинова зберігає в банку 492 євро і 659 грн.

Також Турчинов задекларував квартиру і два машиномісця в Києві, колекцію старовинних книг, твори мистецтва, годинник і два підсвічники, а також автомобіль Toyota. Турчинов вказав у декларації і нематеріальні активи. Зокрема, він задекларував авторське право на художній фільм «Ілюзія страху», літературні твори і низку монографій.