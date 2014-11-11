Бойовики обстрілюють Станицю Луганську
14:45, 11 листопада 2014Політика
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Сьогодні близько 12:35 у Станиці Луганській почався обстріл позицій українських військовослужбовців з боку бойовиків.
REUTERS
Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів, спочатку застосовувалася стрілецька зброя, а потім міномети та артилерія.
Інформація про жертви і руйнування з'ясовується.
Читайте такожБойовики за добу обстріляли 9 населених пунктів на Луганщині - РНБОТакож за словами місцевих жителів, бойовики обстрілювали Станично-Луганський район сьогодні вночі. Близько півночі, як тільки з'явилася електрика, стали звучати перші вибухи.
Нагадаємо, за минулу добу в бою під Березовим бійці АТОзнищили трьох бойовиків, у бою загинули троє військових.
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