Бойовики обстрілюють Станицю Луганську

Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів, спочатку застосовувалася стрілецька зброя, а потім міномети та артилерія.

Інформація про жертви і руйнування з'ясовується.

Читайте такожБойовики за добу обстріляли 9 населених пунктів на Луганщині - РНБОТакож за словами місцевих жителів, бойовики обстрілювали Станично-Луганський район сьогодні вночі. Близько півночі, як тільки з'явилася електрика, стали звучати перші вибухи.

Нагадаємо, за минулу добу в бою під Березовим бійці АТОзнищили трьох бойовиків, у бою загинули троє військових.