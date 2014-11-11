У бою під Березовим бійці АТО знищили дев'ятьох бойовиків, троє військових загинуло

У районі Старогнатівки сили АТО, виконуючи завдання, потрапили під обстріл. Ніхто з військових не постраждав, йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.

Крім того, короткий бій стався і поблизу Березового. Троє українських військових загинули, двоє поранені. Попри те, що сили бойовиків були значно більші, українським військовим вдалося знищити щонайменше девятьох терористів, точна кількість поки уточнюється.

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Також з "Градів", мінометів та стрілецької зброї бойовики тричі обстріляли блокпост Нацгвардії в районі Кримського. Втрат серед українських військових немає.

Раніше повідомлялося, що Росія озброїла бойовиків автоматами з лазером і завозить нову смертельну техніку на Донбас.