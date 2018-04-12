До Ради поки не надходило обіцяних Луценком нових подань на нардепів

16:57, 12 квітня 2018
Політика
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У Раді поки не з&#039;явилося нових подань на нардепів / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Андрій Парубій журналістам під час 11-го Київського безпекового форуму.

Відповідаючи на запитання, чи не надходило до парламенту нових подань на депутатів від ГПУ, він сказав: "Нових подань не надходило. Коли надходить будь-яке нове подання, я для того, щоб уникнути будь-яких інтриг, тут же публікую його на своїй сторінці у Facebook".

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Спікер додав, що обіцяє, що як тільки до парламенту надійде нове подання на когось із депутатів, він невідкладно направить його для розгляду до Регламентного комітету і повідомить про це журналістів та громадськість.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував внесення подання про зняття депутатської недоторканності з ще двох народних депутатів.

«Ми на фінальній стадії до підготовки подання у справі одного з народних депутатів, який перешкоджав журналістській діяльності прямо в стінах Верховної Ради», - сказав Луценко.

Крім того, за його словами, буде подано на його підпис матеріали щодо незаконного збагачення «одного з народних депутатів».

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Теги: #подання#Андрій Парубій