До Ради поки не надходило обіцяних Луценком нових подань на нардепів

Спікер обіцяє, що як тільки до парламенту надійде нове подання на когось із депутатів, він негайно направить його для розгляду до Регламентного комітету і повідомить про це журналістів та громадськість.

До Верховної Ради України не надходило нових подань на народних депутатів від Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Андрій Парубій журналістам під час 11-го Київського безпекового форуму.

Відповідаючи на запитання, чи не надходило до парламенту нових подань на депутатів від ГПУ, він сказав: "Нових подань не надходило. Коли надходить будь-яке нове подання, я для того, щоб уникнути будь-яких інтриг, тут же публікую його на своїй сторінці у Facebook".

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Спікер додав, що обіцяє, що як тільки до парламенту надійде нове подання на когось із депутатів, він невідкладно направить його для розгляду до Регламентного комітету і повідомить про це журналістів та громадськість.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував внесення подання про зняття депутатської недоторканності з ще двох народних депутатів.

«Ми на фінальній стадії до підготовки подання у справі одного з народних депутатів, який перешкоджав журналістській діяльності прямо в стінах Верховної Ради», - сказав Луценко.

Крім того, за його словами, буде подано на його підпис матеріали щодо незаконного збагачення «одного з народних депутатів».