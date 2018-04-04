Парубій про візит голів САП і НАБУ до Ради: відбулась "емоційна розмова"

На думку голови ВР, «надзвичайно важливим є діалог між ВРУ та керівниками створених антикорупційних органів».

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій каже, що за участю заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в парламенті відбулась «емоційна розмова».

Про це він сказав закриваючи ранкове засідання після заслуховування інформації Холодницького та Ситника.

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Він зазначив, що «надзвичайно важливим є діалог між ВРУ та керівниками створених антикорупційних органів».

Голова ВР нагадав, що саме Верховна Рада ухвалювала рішення про створення цих антикорупційних органів і «власне ВРУ йде шляхом змін, і я впевнений, що незадовго у ВРУ буде прийняте рішення про створення антикорупційного суду».

«Ми спільно – разом плече до плеча повинні боротися з корупцією в нашій країні і я впевнений, що з помилками, можливо із затримками, але Україна йде правильним шляхом…», - сказав Парубій.

Спікер подякував Холодницькому і Ситнику за участь в засіданні парламенту. Він зазначив, що розгляд питання завершено, «інформація взята до відома».

Після цього він закрив сьогоднішнє ранкове засідання.

Як відомо, сьогодні парламент працює тільки на ранковому засіданні. Відповідно до регламенту ВР вечірнього засідання у середу та п’ятницю немає.