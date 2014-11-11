Семенченко заявив, що суміщення статусу депутата та комбата не суперечить закону
Семен Семенченко поки що не впевнений, чи зможе виконувати обидві функції одночасно.
Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко поки що не визначився, ким бути – депутатом Верховної Ради, комбатом або ж суміщати ці дві посади. Про це він сказав Громадському.ТБ телефоном.
«Згідно з законом України про статус народного депутата я не можу суміщати депутатську діяльність з будь-якою діяльністю, за яку платять, і з військовою службою. За статусом я перебуваю у резерві. Тому суміщення статусу депутата та комбата не суперечить закону», - заявив він.
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При цьому, він поки що не впевнений, чи зможе виконувати обидві функції одночасно.
«Питання в іншому – чи зможу я відповідально виконувати свою роботу, перебуваючи на двох посадах? Я буду вирішувати до 1 грудня (…) Для мене мандат депутата – це інструмент для продовження діяльності, яку я вів – захист інтересів України», - сказав він.