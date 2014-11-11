Семенченко заявив, що суміщення статусу депутата та комбата не суперечить закону

Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко поки що не визначився, ким бути – депутатом Верховної Ради, комбатом або ж суміщати ці дві посади. Про це він сказав Громадському.ТБ телефоном.

«Згідно з законом України про статус народного депутата я не можу суміщати депутатську діяльність з будь-якою діяльністю, за яку платять, і з військовою службою. За статусом я перебуваю у резерві. Тому суміщення статусу депутата та комбата не суперечить закону», - заявив він.

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При цьому, він поки що не впевнений, чи зможе виконувати обидві функції одночасно.

«Питання в іншому – чи зможу я відповідально виконувати свою роботу, перебуваючи на двох посадах? Я буду вирішувати до 1 грудня (…) Для мене мандат депутата – це інструмент для продовження діяльності, яку я вів – захист інтересів України», - сказав він.