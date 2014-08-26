До Верховної Ради будуть обрані 438 депутатів

Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.

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Він зазначив, що 26 жовтня вперше в історії України відбудуться позачергові вибори народних депутатів за змішаною системою. "Половина складу парламенту - 225 народних депутатів будуть обиратися за партійними списками, інші народні депутати, ще 225, а в дійсності 213, будуть обиратися за одномандатними мажоритарними виборчими округами", - сказав Михайло Охендовський.

Він пояснив, що мова йде про 213 депутатів через те, що вибори на цей раз не відбудуться на території Криму і Севастополя.

У зв'язку з цим голова ЦВК зазначив, що жителі Криму під час позачергових виборів у Верховну Раду повинні скористатися процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. За словами Михайла Охендовського, "виборці, які мають зареєстроване місце проживання на території Автономної республіки Крим та міста Севастополя, зможуть взяти участь у голосуванні саме за пропорційним компонентом нашої виборчої системи, голосуючи за виборчі списки кандидатів".