Помпео пообіцяв підтримати постачання оборонного озброєння Україні на посаді держсекретаря США

Також кандидат на пост держсекретаря США висловився за збереження санкцій проти РФ до виконання нею Мінських угод.

Директор Центрального розвідувального управління, кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео заявляв, що підтримує надання Україні оборонного летального озброєння та докладатиме зусиль щодо невизнання анексії Криму.

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Про це Помпео сказав під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду державного секретаря.

Зокрема, сенатор від Республіканської партії Роберт Портман запитав Помпео, чи підтримує він надання Україні оборонного летального озброєння для захисту.

"Сенатор, я підтримую", - наголосив Помпео.

Також Портман запитав, чи зобов'язується Помпео ніколи не визнавати анексію Криму.

"Так, сенатор, я боротимуся за те, щоб цього не сталося. Ми маємо рішення президента, і, очевидно, що це буде неприйнятним", - заявив Помпео.

Крім того, Помпео ствердно відповів на запитання сенатора, чи погоджується він з тим, щоб санкції, запроваджені проти РФ через агресію проти України, мають залишатися чинними до виконання РФ Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, президент США вирішив призначити директора ЦРУ Помпео новим державним секретарем замість Рекса Тіллерсона.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема, щодо ядерної угоди з Іраном.

Тіллерсон формально до 31 березня обіймав посаду держсекретаря США.