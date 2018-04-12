Кандидат на посаду голови Держдепу визнав факт активного втручання РФ у вибори

Майк Помпео при цьому відмовився повідомити, чи обговорював з Трампом розслідування щодо можливого втручання РФ у вибори в США.

Кандидат на посаду державного секретаря США, директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео відмовився повідомити, чи обговорював з президентом Дональдом Трампом розслідування щодо можливого втручання Російської Федерації у президентські вибори у 2016 році.

Під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури у відповідь на запитання сенатора від Демократичної партії Роберта Менендеса він сказав наступне: "Я не збираюсь говорити про мої особисті розмови, які я мав з президентом".

Сенатор запитав у Помпео, чи обговорював з ним Трамп розслідування ФБР або розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо імовірного втручання Росії у президентські перегони в США.

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При цьому Помпео заявив, що спілкувався зі спеціальним прокурором Департаменту юстиції США Робертом Мюллером, проте, відмовився повідомити про деталі предмету їхньої розмови.

За його словами, він взаємодіяв зі слідчими у різних розслідуваннях.

Водночас, сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо запитав Помпео, чи погоджується він з тим, що уряд Росії активно втручався у вибори в США, бо переконаний, що за допомогою дезінформації та пропаганди можна виграти "безкровні війни проти демократій".

"Так, це вірно", - відповів Помпео.

Як повідомляв УНІАН, президент США вирішив призначити директора ЦРУ Помпео новим державним секретарем замість Рекса Тіллерсона.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема, щодо ядерної угоди стосовно Ірану.

Тіллерсон формально до 31 березня обіймав посаду держсекретаря США.