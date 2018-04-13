ГПУ підтвердила інформацію про затримання у Франції організатора "тітушок"

Генеральна прокуратура готуватиме документи для екстрадиції Саркісяна в Україну.

ГПУ підтвердила інформацію про затримання у Франції організатора груп "тітушок" під час Майдану Армена Саркісяна.

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Про це повідомив речник Генпрокуратура Андрій Лисенко на сторінці в Facebook.

"ГПУ отримала сьогодні офіційне повідомлення про затримання у Франції Армена Саркісяна - одного з організаторів груп "тітушок", що діяли під час Євромайдану", - йдеться в повідомленні.

Лисенко додав, що Генпрокуратура готуватиме документи для його екстрадиції в Україну.

"У нас є 40 днів для цього. Ми цей процес не затягуватимемо", - написав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що у Франції затримано одного з головних організаторів «тітушок» під час Майдану Армена Саркісяна. "Тепер справа за Генеральною прокуратурою", - додав Геращенко.