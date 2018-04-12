У МВС заявили про затримання у Франції одного з організаторів «тітушок» під час Майдану

Геращенко розмістив схему, яка вказує начебто на зв'язки Саркісяна з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

У Франції затримано одного з головних організаторів «тітушок» під час Майдану Армена Саркісяна.

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Про це народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко написав у Facebook.

Він повідомив, що «прокурори повинні передати до Франції пакет документів, необхідних для видачі Армена Саркісяна Україні».

«Тепер справа за Генеральною прокуратурою», - додав депутат.

Геращенко розмістив схему, яка вказує нібито на зв'язки Саркісяна з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

У цій схемі Саркісян показаний як організатор «тітушок» і пов'язаний з умовно засудженим за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрієм Крисіним.