У МВС заявили про затримання у Франції одного з організаторів «тітушок» під час Майдану
21:29, 12 квітня 2018Інциденти
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Геращенко розмістив схему, яка вказує начебто на зв'язки Саркісяна з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.
REUTERS
У Франції затримано одного з головних організаторів «тітушок» під час Майдану Армена Саркісяна.
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Про це народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко написав у Facebook.
Він повідомив, що «прокурори повинні передати до Франції пакет документів, необхідних для видачі Армена Саркісяна Україні».
«Тепер справа за Генеральною прокуратурою», - додав депутат.
Геращенко розмістив схему, яка вказує нібито на зв'язки Саркісяна з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.
У цій схемі Саркісян показаний як організатор «тітушок» і пов'язаний з умовно засудженим за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрієм Крисіним.
Організатор "тітушок" на Майдані
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