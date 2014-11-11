Росія готується до окупації України, перекидаючи на Донбас свої війська - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Останнім часом Росія активізувала перекидання до підконтрольних терористам районів Донецької та Луганської областей України військової техніки, в тому числі важкої, та особового складу Збройних сил РФ”, - сказав Перебийніс.

За його словами, цьому є беззаперечні докази, які підтверджуються і міжнародними партнерами України у США, Євросоюзі та НАТО.

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Крім того, Росія продовжує зосередження військових підрозділів поблизу кордону з Україною, фіксується активізація повітряної розвідки позицій українських військових. “Йдеться про продовження військової агресії щодо України і фактично підготовку окупації суверенної території нашої держави”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що, незважаючи на те, що факт російської військової агресії на Донбасі вже не ставиться під сумнів практично ніким у світі, офіційні представники РФ продовжують заперечувати наявність підрозділів своїх збройних сил на Донбасі. “Фактів того, що на Донбасі присутні регулярні російські військові частини, більш ніж достатньо - як у наших спецслужб, так і в спецслужб наших партнерів... Те, що Росія прибирає з техніки і своїх військових розпізнавальні знаки, не повинне нікого вводити в оману”, - додав Перебийніс.