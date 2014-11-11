Російсько-терористичні війська зміцнюють ударні угруповання на Донбасі - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук.

Всі заходи по «централізації» забезпечуються не тільки матеріально-технічно, але й організаційно» (включаючи тиск, залякування та заходи фізичного впливу на «непокірних» бойовиків), при підтримці бойових груп спеціального призначення силових відомств РФ.

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Здійснюються подальші заходи щодо посилення ударних угруповань російсько-терористичних військ. Зокрема, у районі на схід н. п. Чорнухине (лівий фланг Дебальцевського плацдарму) розгорнута нова артилерійська група.

До Станиці Луганської, південніше висот у Миколаївки, також підтягується артилерія. Північніше цього району перекидається бронетехніка (протягом доби зафіксовано переміщення до 20 одиниць, включаючи танки).

Продовжується посилення тактичних груп південь від Донецька. Постачання з РФ, переважно, йде через н. п. Сніжне і Амвросіївка (до 2-3 конвоїв постачання щодоби). У проміжку між Еленовкой і Тельманове триває як концентрація бойових підрозділів, так і накопичення запасів матеріально-технічного майна (паливо, боєприпаси, інші ресурси).

В районі н. п. Новоазовськ противник обладнає укріпрайон, прикритий з повітря. На Маріупольському напрямку закінчено формування другої батальонно-тактичної групи (БТГ) північніше Комінтернове. Основні сили противника знаходяться в глибині бойових порядків, висунуті вперед невеликі мобільні групи, в основному складаються з місцевих бойовиків.

Серед місцевих бойовиків поширюються чутки про те, що на території окупованого Криму російським командуванням будуть проведені масштабні мобілізаційні заходи з метою доукомплектування т. н.«Армії Новоросії».