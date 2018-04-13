Аваков: у 2014 році лідери провідних країн просили українську владу "не провокувати Путіна"

За словами міністра внутрішніх справ, порада діяти "спокійніше" обійшлася Україні окупацією Криму і частини Донбасу.

У 2014 році лідери провідних країн світу телефонували на той момент виконуючому обов'язки президента України Олександру Турчинову і прем'єр-міністру Арсенію Яценюку і радили не провокувати президента Російської Федерації Володимира Путіна.

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Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час 11-го Київського безпекового форуму.

Він зазначив, що провідні країни світу, які виступають за відмову від ядерного озброєння, за деескалацію воєнних конфліктів, гарантували Україні безпеку і недоторканність кордонів.

"Після цього я був свідком того, як лідери великих країн телефонували в кабінет Турчинова у 2014 році, телефонували в кабінет Яценюка і казали: "Не провокуйте Путіна. Спокійніше, давайте якось спокійніше". І це "спокійніше" обійшлося нашій країні дуже дорого - окупованим Кримом, окупованою частиною Донецької і Луганської області", - наголосив Аваков.