ОБСЄ зафіксувала ще 43 військові вантажівки без розпізнавальних знаків в Донецьку
Чергову колону спостерігачі ОБСЄ зафіксували сьогодні о 07:45.
Спеціальна спостережна місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксувала переміщення ще 43 військових вантажівок в Донецьку без розпізнавальних знаків.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ у вівторок.
"О 07:45 11 листопада за три кілометри на схід від центру Донецька спеціальна моніторингова місія спостерігала за конвоєм у складі 43 зелених військових вантажівок без розпізнавальних знаків, з брезентовими покриттями, які рухалися в напрямку центру міста", - підкреслюється в повідомленні.
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Разом з тим зазначено, що 5 вантажівок на буксирі везли гаубиці калібром 120 мм. Також ще 5 вантажівок везли на буксирі частково вкриті реактивні системи залпового вогню.