ОБСЄ зафіксувала в'їзд вантажівок і танків без розпізнавальних знаків в Донецьк

У звіті організації від 8 листопада, опублікованому на офіційному сайті, повідомляється про вільне пересування колон вантажівок і танків без розпізнавальних знаків по територіях, підконтрольних терористам "ДНР", передає ZN.UA.

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"У Донецьку і Макіївці(25 км на північний схід від Донецька), на території, контрольованій "ДНР", місія спостерігала конвої важкого озброєння і танків. На момент складання доповіді місія чула важкі обстріли, які лунали в напрямку північних і північно-західних околиць міста", - йдеться у звіті.

Зокрема, уточнюється, що в Макіївці місія спостерігала конвой з більш ніж 40 вантажівок і бензовозів, що рухаються на захід по шосе Н-21.

"З них 19 "КамАЗів" без маркування і номерних знаків, кожен з яких віз буксиром 122-мм гаубицю, з персоналом в темно-зелених мундирах без розпізнавальних знаків. Крім того, в числі конвою місія бачила 15 бронетранспортерів КрАЗ", - говориться в звіті місії. Решта 6 були невеликими паливними бензовозами, оснащеними кранами. Також в місії спостерігали накриту брезентом зброю під БТРом, який вів цю колону.

Також в самому Донецьку місія зафіксувала рух конвою з 9 немаркованих" танків - чотирьох Т72 і п'яти T64 - які пересувалися на захід.