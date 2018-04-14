МЗС: Україна солідарна зі США, Францією та Британією щодо Сирії

В МЗС наголосили, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності.

Україна висловлює солідарність зі США, Великою Британією та Францією і підтримує дії союзників у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї в сирійському місті Дума, яке призвело до численних жертв серед мирного населення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«Звертає на себе також увагу цілеспрямована підтримка злочинів Дамаска з боку кремлівського режиму, який своїми діями, у тому числі в Раді Безпеки ООН, послідовно унеможливлює вирішення конфлікту у Сирії відповідно до статуту ООН», - йдеться у заяві відомства.

В МЗС наголосили, що Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності.

Читайте такожТурчинов назвав військові удари США та союзників по військових об’єктах в Сирії професійною та адекватною реакцією

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями атаки були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт.

НАТО і Євросоюз висловили підтримку діям США і союзників у Сирії.

Довідка УНІАН. За інформацією гуманітарних організацій, у ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Тоді загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти.

Сирія та Росія заперечують інформацію про «хімічну атаку» та називають її «інсценуванням». Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд і особисто президента Асада.