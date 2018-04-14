Ракетний удар по Сирії: подробиці і реакція світу (фото)

НАТО, Євросоюз, і ряд країн підтримали дії США і союзників. У свою чергу, представники уряду Сирії, Росії та Ірану звинуватили США в порушенні міжнародного права.

Сьогодні, 14 квітня, сили США, Франції і Великобританії здійснили ракетний удар по Сирії у відповідь на хімічну атаку в місті Дума, при якій загинули десятки людей і сотні постраждали. Відповідний наказ сьогодні віддав президент США Дональт Трамп.

"Нещодавно я наказав Збройним силам Сполучених Штатів почати точкові удари по об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю сирійського диктатора Башара Асада", - написав Трамп у себе в Twitter.

У Пентагоні розповіли, що удар був нанесений по трьом цілям: дослідницький центр в Дамаску, склад з хімічною зброєю на заході Хомса, і третя ціль, "яка знаходиться поруч з другою".

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Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд пояснив, що на останньому об'єкті знаходилося обладнання, пов'язане з хімічною зброєю і важливий командний пост.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що удари були "дуже точні і пропорційні". Однак, згідно з заявою Міноборони РФ, "велика частина" випущених ракет була збита сирійською системою Проти-Повітряної оборони. Згідно з даними міністерства, всього було випущено 103 ракети, 71 з яких була перехоплена. Жертв серед цивільного населення і військових сирійської армії немає, повідомили в російському відомстві.

У свою чергу, державний сирійський телеканал повідомив, що в результаті перехоплення декількох ракет над містом Хомс вони збилися з курсу і поранили трьох цивільних.

Дії США і союзників в Сирії підтримали НАТО, Євросоюз, Німеччина, Туреччина. В ООН закликали діяти згідно зі статутом організації, однак засуджувати ракетний удар у Сирії не стали.

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Дональд Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї. У Білому домі заявили, що "Росія не тільки допомогла режиму Асада піти від відповідальності за застосування хімічної зброї, але 4 березня 2018 року застосувала нервово-паралітичну речовину, намагаючись скоїти вбивство у Великобританії".

Нагадала Росії про отруєння речовиною "Новачок" радянської розробки колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері і британський прем'єр-міністр Тереза Мей. Вона заявила, що ракетний удар по Сирії - це "чітке послання всім, хто вважає, що вони можуть безкарно використовувати хімічну зброю, в тому числі і "нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії".

У Асада ж ракетний удар назвали "грубим порушенням міжнародного права і принципів статуту ООН". З такими ж заявами виступили Іран і Росія. Іран назвав злочином дії США і союзників. У Росії ж не обійшлося без погроз.

"Ми попереджали, що такі дії не залишаться без наслідків. Уся відповідальність за них лежить на Вашингтоні, Лондоні та Парижі", - заявив посол Росії в США Анатолій Антонов.

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Він сказав, що США "не мають морального права" звинувачувати інші країни в хіматаках, оскільки самі є виробником хімічної зброї.

Прокоментував ситуацію і російський президент Володимир Путін. За його словами, "США посилюють гуманітарну катастрофу". При цьому Путін нагадав, що згідно з російською експертизою, ніякої хімічної атаки в місті Дума не було.

"Як привід (для нанесення ракетного удару - УНІАН) використано інсценування застосування отруйних речовин проти цивільного населення – на цей раз у Думі, передмісті Дамаска. Російські військові експерти, побувавши на місці уявного інциденту, не виявили слідів застосування хлору або іншої отруйної речовини. Жоден місцевий житель не підтвердив факт хімічної атаки", - стверджує російський лідер.

Він також повідомив, що Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН для обговорення дій США та їх союзників в Сирії.

В цей час в Дамаску місцеві жителі вийшли на стихійний мітинг на підтримку президента Башара Асада. Сам Асад після ракетної атаки з'явився в президентську резиденцію в Дамаску. Раніше арабські ЗМІ повідомляли, що Асад разом з родиною втік до Ірану на фоні повідомлень про можливі удари по Сирії.