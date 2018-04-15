В'язень Кремля Клих: з 2004 року до арешту я був членом "Партії регіонів"

Клих заявив, що не був і не є активістом «Правого сектора», а протягом 10 років був членом «Партії регіонів».

Українець Станіслав Клих, якого російський суд засудив до 20 років колонії за звинуваченням в участі в Чеченській війні на боці сепаратистів, заявив, що відмовляється від їжі, вимагаючи переведення в іншу установу ФСВП.

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У листі з Верхньоуральської колонії спецкору «Нової газети» Павлу Канигіну Клих скаржиться на бездіяльність української влади, яка не вживає необхідних, на його думку, зусиль для звільнення своїх громадян.

Також Клих заявив, що не був і не є активістом «Правого сектора», а протягом 10 років був членом «Партії регіонів».

«У 2004-2014 рр., тобто до арешту в м. Орел, я був членом «Партії регіонів», про що свідчить, сподіваюся, партійний квиток, що зберігся в Києві, і розвивав структури ПР в Києві, зокрема, у Дніпровському і Оболонському районах, займався організацією роботи партійних штабів та виборчих комісій», – йдеться в листі Клиха.