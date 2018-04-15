В'язень Кремля Клих: з 2004 року до арешту я був членом "Партії регіонів"

23:59, 15 квітня 2018
Політика
3690
Клых написав лист спецкору «Нової газети» Павлу Канигіну / фото Facebook: Tatiana Shchur

Читайте такожЗ українських в'язнів Кремля вирішили стягнути компенсацію матері загиблого в Чечні солдата (відео)

У листі з Верхньоуральської колонії спецкору «Нової газети» Павлу Канигіну Клих скаржиться на бездіяльність української влади, яка не вживає необхідних, на його думку, зусиль для звільнення своїх громадян.

Також Клих заявив, що не був і не є активістом «Правого сектора», а протягом 10 років був членом «Партії регіонів».

«У 2004-2014 рр., тобто до арешту в м. Орел, я був членом «Партії регіонів», про що свідчить, сподіваюся, партійний квиток, що зберігся в Києві, і розвивав структури ПР в Києві, зокрема, у Дніпровському і Оболонському районах, займався організацією роботи партійних штабів та виборчих комісій», – йдеться в листі Клиха.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Клих