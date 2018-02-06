"Виглядає трохи краще": адвокат розповів про зустріч із в'язнем Кремля Клихом

За словами адвоката, Клих говорить ще більш незв'язно і не може утримувати увагу на одній темі.

Український консул відвідав українця Станіслава Клиха, який незаконно відбуває строк у Верхньоуральській в'язниці в Челябінській області.

Про це в Twitter повідомив адвокат Клиха Ілля Новіков.

«Червоні номери «146» у челябінської глибинці. Це український консул приїхав у Верхньоуральську в'язницю провідати Станіслава Клиха», - написав він.

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Також Клиха відвідав і сам Новіков. «Виглядає він (Клих - УНІАН) трохи краще, ніж перед етапом з Грозного, але говорить ще більш незв'язно, ніж раніше, і зовсім не може утримувати увагу на одній темі. За запитом консульства видали виписку з історії хвороби, вони в тюрмах завжди такі, що нічого не зрозуміло, і скарг немає», - повідомив адвокат на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

5 вересня 2017 року російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджувала, що Клиха за згодою утримують у психіатричній лікарні в Магнітогорську. 8 вересня співкоординатор «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак повідомила, що Клиха повернули з психлікарні в Магнітогорську в'язницю у Верхньоуральську.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що вони стали жертвами «пародії на правосуддя».