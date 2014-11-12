Бойовики посилили обстріли на Луганщині – Москаль

Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

За його словами, за минулу добу з мінометів та артилерії були обстріляні Кряківка, Оріхово-Донецьке, Чорнухине. Особливо інтенсивних обстрілів зазнало с. Кримське Новоайдарського району, яке, починаючи з учорашнього ранку й протягом ночі, обстріляли з мінометів та “Градів” дев’ять разів.

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Також після 7-ї вечора бойовики з Веселої Гори здійснили 20 артилерійських пострілів у напрямку теплоелектростанції м. Щастя, підкреслив Москаль. Пошкоджено будівлю, де дислокується підрозділ МВС, ударною хвилею вибиті вікна.

«Вкрай загострилася ситуація в Станиці Луганській, яка фактично знаходиться на лінії фронту, — повідомляє голова Луганської ОДА. — Місцеві мешканці, котрі не встигли виїхати в інші регіони, не виходять із будинків, діти не відвідують дитсадки й школи, державні та комунальні установи не працюють. Вчора Станицю Луганську протягом дня обстрілювали шість разів, а вночі перестрілки продовжилися».

За даними Москаля, внаслідок обстрілів у Станиці зруйновано будинок по вул. 1 Травня, мінометним вогнем пошкоджено школу №1, а також гараж та два автомобілі.