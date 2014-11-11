Москаль: у Станиці Луганській через обстріли зупинена робота райдержадміністрації

11:18, 11 листопада 2014
Суспільство
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В Станиці Луганській в результаті обстрілу бойовиків поранений місцевий житель, а також призупинена робота районної державної адміністрації (РДА).

REUTERS

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадій Москаль.

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"Під час обстрілу поранений 18-річний місцевий житель. Вночі бойовики обстріляли будівлю Станично-Луганськоїрайдержадміністрації, вибивши вікна та пошкодивши фасад і меблі. Робота РДА тимчасово припинена", - повідомив голова Луганської ОДА.

"Протягом понеділка, 10 листопада, бойовики продовжили обстрілювати з мінометів і артилерії такі населені пункти як Кримське, Трьохізбенка, Чорнухіне, Кряківка, Нижнє, Мирна Долина, Попасна, Золоте і Щастя. Через пошкодження ліній електропередачі без світла, води та опалення залишаються Станично-Луганський район, Чорнухине, Кримське і Трьохізбенка", - повідомив Геннадій Москаль.

За інформацією голови ОДА, найбільш інтенсивному обстрілу піддалася Станиця Луганська, де серйозно пошкоджена інфраструктура, зруйновано кілька об'єктів соціальної сфери.

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