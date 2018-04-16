Загальмує або різко підніме ставки: Аваков розповів про два можливі шляхи політики Путіна

Аваков упевнений, що тиск на Росію буде різко збільшуватися і це відіб'ється на Україні.

Весь світ переконався, що путінський режим – найнебезпечніша аномалія по ту сторону цивілізаційних цінностей. Очевидно, що через це тиск на Росію буде різко збільшуватися і це відіб'ється на Україні. У зв'язку з цим міністр МВС Арсен Аваков бачить два головних можливих сценарії, за яким може розвиватися ситуація надалі.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Аваков озвучив перший, мирний, сценарій.

"Під тиском санкцій і пресу на російський режим, який зараз різко розвертається, Путін, протиставивши себе і Росію всьому цивілізованому світу, все-таки гальмує – приймає рішення, що треба шукати точку балансу, йти на якісь поступки. Заради того, щоб не увійти в катастрофічні політичні та економічні труднощі і втрати, які можуть призвести до падіння нинішнього режиму. У цьому варіанті, з одного боку, є можливість ознаменувати новий президентський термін "типу" новою політикою і після чемпіонату світу з футболу увійти в позитивну, примирливу ноту зі світом. З іншого боку, це стосується грошей: олігархам – бенефіціарам і опорі путінського режиму – нестерпно боляче від санкцій", - заявив міністр.

Він вважає, що такий варіант можливий. Другий напрямок протилежний – подальша ескалація.

"Путін прийме рішення ще більше підняти ставки в цій своїй вбивчій геополітичній грі. Він упевнений, що геополітична гра в нову імперію – його місія. Навіть з рефлексій товариша Суркова видно, що вони позиціонують себе як приречені на геополітичне страждання в ім'я місії. У цьому випадку Путін буде загострювати ситуацію. Де? У Сирії, на мій погляд, загострюватися вже далі нікуди. Тому росіяни можуть почати шукати інше місце. Це може бути, наприклад, Латвія, де останнім часом мали місце конфлікти з російськими школами. Це може бути територія Балкан, де у Сербії і Косово останнім часом інспірована ескалація конфлікту", - вважає Аваков.

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Міністр не виключає, що в такому випадку може початися фаза гарячої війни з Україною.

"Ясно, що велика військова операція в Україні пов'язана з ризиками і втратами для Путіна, тому що ми вже знаємо, як давати здачі. Але для нас це можуть бути колосальні втрати. Наприклад, силами двох окупаційних армій, бронетанковим кулаком, який більше ніж бронетанкові сили Великобританії, російські найманці почнуть атаку – приміром, на Маріупольському напрямку або на Краматорськ. Це буде дуже важка місія для Російської Федерації, тому що ми не в 2014 році", - стверджує він.

Аваков також підкреслив, що все одно потрібно розуміти, що співвідношення сил України і РФ дуже різне.

"Так, у нас теж тепер є нові ракети і багато інших речей, проте це буде дуже важке зіткнення. Але ми повинні знати і враховувати, що це можливо. Можливо, таке зіткнення призведе Путіна до втрат, які будуть катастрофічні навіть для його режиму, але і для України втрати будуть катастрофічними", - сказав він.

Міністр упевнений, що немає вибору, і ми повинні бути готові і до такого варіанту.

"Ось два сценарії: військовий, з величезними втратами, і мирний, в тумані невизначеності. Ми повинні готуватися до обох, тому що для обох можливих варіантів політичної гри Путіна Україна, на жаль, підходить найкраще", - додав Аваков.