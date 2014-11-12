ЄС бачить з боку Києва "вражаючий прогрес", але візи поки що скасовувати не буде

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на власне джерело у дипломатичних колах.

Наразі Київ виконує другу фазу плану дій візової лібералізації (ПДВЛ). Для моніторингу прогресу Україну вже відвідали місії ЄС, які концентрувалися на двох перших блоках ПДВЛ - "Безпека документів" та "Нелегальна міграція, включаючи реадмісію".

Читайте такожМЗС: ЄС введе безвізовий режим з Україною не раніше травня 2015 рокуПриїзд моніторингових місій з двох інших блоків ("Громадський порядок і безпека", "Фундаментальні права") очікується найближчими тижнями.

"Звіт щодо двох перших місій ще готується, але вже зараз відомо, що у вас - впевнений поступ у виконанні другої фази ПДВЛ. За низкою показників результати набагато кращі, ніж ми очікували.

За деякими важливими моментами ви виконуєте план швидше, ніж Грузія. Наприклад, ми були вражені успіхами у сфері інтегрованогоуправління кордонами", - зазначив співрозмовник видання.

"Те, що Україна не контролює частину кордону з Росією, саме по собі не є перешкодою для скасування віз. Ми бачимо вражаючий прогрес у роботі прикордонної служби", - підкреслив він.

У той же час дипломат не очікує, що підсумковий звіт ЄС визнає виконання Україною другої фази ПДВЛ.

Читайте такожЄС не визнає видані у Криму російські паспорти і відправляє по візи до Києва"Два блоки - найбільш проблемні. Особливо це стосується розділу про боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. Я не думаю, що ви зможете за такий короткий час створити антикорупційний орган, який, до того ж, буде чинним. Це вимагає більше часу", - пояснив дипломат.

"Технічно залишається можливість того, що до травня Єврокомісія опублікує позитивний звіт, а в червні Рада ЄС підтвердить скасування візового режиму. Але на практиці це малореально. Поки що у країн-членів ЄС є деякі побоювання (щодо боротьби зі злочинністю в Україні). Я не раджу вам розраховувати на таке швидке скасування віз", - заявив співрозмовник, коментуючи заяви представників уряду про те, що Київ очікує скасування візового режиму в період головування Латвії в ЄС (перша половина 2015 року).

Як відомо, 2010 року Україна отримала від ЄС план дій з візової лібералізації, кінцевим результатом якого є повне скасування віз для короткострокових поїздок громадян України в країни ЄС (за винятком Британії та Ірландії).