"Правий сектор" вирішив вивести бійців з аеропорту Донецька

Про це повідомляє Громадське.ТБ з посиланням на командира батальйону з позивним "Чорний".

"Все, що ми змогли там зробити – ми зробили. Зараз ним будуть опікуватися тільки Збройні сили України, а ми "далі будемо кошмарити наших ворогів", – сказав він.

Також Чорний наголосив, що "Правий сектор" продовжить брати участь у звільненні Донбасу від бойовиків.

Читайте такожБойовики вже 5 годин штурмують аеропорт Донецька, загинув військовий – "Правий сектор""Ми в обов’язковому порядку будемо доукомплектовуватися і у нас є купа напрямків, в яких треба наша допомога, починаючи з Маріуполя, Дебальцевого, закінчуючи Луганською областю", – наголосив "Чорний".