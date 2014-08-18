МВС і "Правий сектор" домовилися про співпрацю

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав радник глави МВС Антон Геращенко.

Він повідомив, що на зустрічі Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зі спікером "Правого сектора" Бориславом Березою обговорювалися питання обмеження незаконного трафіку зброї із зони АТО в інші області України та питання співпраці. Читайте такожЯрош оголосив про відмову Правого сектору від ідеї "іти на Київ"

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з повагою ставиться до вкладу членів організації Правий Сектор в боротьбі з тероризмом. Але разом з тим Міністр МВС в черговий раз акцентував увагу офіційного представника організації "Правий Сектор" на необхідності легалізації своїх членів бажаючих захищати незалежність та єдність України зі зброєю в руках", - написала Геращенко.Читайте такожУ МВС прокоментували ультиматум "Правого сектору"

Сторони домовилися регулярно обмінюватися інформацією і співпрацювати в справі захисту України від терористичної загрози в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, організація "Правий сектор" вимагала від президента Петра Порошенка "навести лад в структурах МВС" і погрожувала "збройним походом на Київ" через затримання членів організації, які незаконно перевозили із зони АТО зброю.