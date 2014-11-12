РНБО назвала найгарячішою точкою в зоні АТО блокпост біля села Кримське

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«На Первомайському напрямку з «Градів» та мінометів бойовики 5 разів обстріляли блокпост і опорний пункт військових біля села Кримське. Зараз це найгарячіша точка у зоні АТО», - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що бійці АТО потрапили в засідку бойовиків під час патрулювання у населеному пункті Станично-Луганське, але втрат немає.