У РНБО спростували вивід бійців "Правого сектору" з донецького аеропорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про виведення з аеропорту батальйону «Правий сектор».

“Всі підрозділи, які обороняють донецький аеропорт і населений пункт Піски, знаходяться на своїх позиціях і нікуди не відходили”, - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики вже 5 годин штурмують аеропорт Донецька, загинув військовий – "Правий сектор"Як повідомлялося, командир окремого батальйону "Правого сектора" із позивним "Чорний" заявив по телефону "Громадському ТВ", що сили "Правого сектора" виконали своє завдання в донецькому аеропорту і тепер виводяться звідти.

"Все, що ми змогли там зробити - ми зробили. Зараз ним будуть займатися тільки Збройні сили України", - сказав він.