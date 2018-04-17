Савченко почали допитувати на поліграфі без присутності її адвокатів - сестра

Допит Надії Савченко відбувається в одній із будівель СБУ.

Допит народного депутата України Надії Савченко на поліграфі розпочався без присутності адвокатів та не в раніше анонсованому приміщенні. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила сестра народного депутата Віра Савченко.

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«Годину Надія була без захисників. Тільки зі стороною обвинувачення. Невідомо, який чинився на неї тиск. Захисники дуже обурені, що без них почали і, що їх обманули, що буде допит в інституті (Київській науково-дослідний інститут судових експертиз – УНІАН)», - сказала вона.

За словами сестри, зараз допит триває. На уточнююче запитання чи оглядали перед допитом її сестру лікарі, вона відповіла: «Я не знаю. Я думаю, що повинні бути спеціалісти-поліграфологи. Вони ж повинні подивитись її стан».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Україна Надія Савченко має пройти експертизу на поліграфі, а з вчорашнього дня вона поновила голодування.

Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 квітня Савченко проходила експертизу на поліграфі. Цього ж дня її сестра Віра повідомила, що поліграфологи не змогли повноцінно провести експертизу з депутатом через її голодування.