Савченко відновила голодування, її допит на поліграфі знову перенесли

Савченко "каже, що 3 дні їла, тому набралася достатньо сил і впевнена, що на результат допиту це не вплине".

Допит на поліграфі підозрюваної у підготовці терактів і повалення держаної влади нардепа Надії Савченко перенесли на 17 квітня.

Про це "Українській правді" повідомив захисник арештованої Олег Соловей. "Експертиза не буде продовжена сьогодні, бо експерти не готові сьогодні її проводити. Допит перенесли на завтра. Причини технічні, мабуть, якісь", - сказав він.

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Соловей додав, що Савченко 16 квітня відновила голодування, оскільки домовленість щодо прийому їжі була лише на 3 дні. "Вона вважає, що це не позначиться на результатах поліграфа. Бо вона каже, що 3 дні їла, тому набралася достатньо сил і впевнена, що на результат допиту це не вплине", - сказав він. За словами адвоката, Савченко почувається "нормально, бадьоро і весело".

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована голодує з 23 березня. Послаблення здоров'я призвело до того, що провести процедуру коректно було неможливо. Після того арештована погодилася поїсти, щоб мати змогу пройти поліграф.

5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.