В окупованому Криму почали створювати "козачі" воєнізовані формування - ІС

Проект повністю організовується і координується ФСБ РФ.

З ініціативи керівництва Федеральної служби безпеки РФ в тимчасово окупованому Криму почали створювати «козачі» воєнізовані формування.

Про це координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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«У рамках проекту 30 березня нинішнього року так званий «Парламент Криму» ухвалив закон «Про козацтво в Республіці Крим», згідно з яким на анексованому півострові буде створено воєнізовані парамілітарні структури – «козачі дружини», які будуть підпорядковані місцевій окупаційній владі. Діяльність цих структур регламентуватиметься так званими «Законодавчими актами і постановами держради», фінансування буде виділятися з «республіканського бюджету», а при так званому «Очільнику Республіки Крим» функціонуватиме робоча група з питань козацтва», - написав Тимчук.

При цьому, за його інформацією, проект повністю організовується і координується ФСБ РФ.

«Створення козацьких воєнізованих формувань в анексованому Криму відбуватиметься за придністровським зразком. У зв'язку з посиленням соціально-економічної напруги дані формування використовуватимуться для придушення проявів громадянського невдоволення на території півострова і здійснення тиску на проукраїнськи налаштованих громадян», - написав Тимчук.

Крім того, за його інформацією, воєнізовані козацькі формування в окупованому Криму виконуватимуть такі завдання: несення служби по «охороні громадського порядку» в населених пунктах; надання допомоги в охороні «кордону»; проникнення під виглядом цивільного населення в інтересах ФСБ РФ на материкову частину України з метою збору актуальної розвідувальної інформації військового і військово-політичного характеру, а також проведення розвідувально-диверсійної діяльності.

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