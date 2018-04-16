Росія посилила флот та активізувала кораблі берегової охорони в Азовському морі, можливі провокації - штаб АТО

У штабі АТО припускають, що метою таких дій можуть бути симетричні заходи на затримання українськими прикордонниками риболовецького судна «Норд», яке йшло під прапором РФ з окупованого Криму.

Російська Федерація посилила флот кораблями та допоміжними суднами і активізувала кораблі берегової охорони в Азовському морі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Розвідка штабу антитерористичної операції відзначає активізацію діяльності кораблів берегової охорони прикордонної служби ФСБ та Чорноморського флоту ВМФ РФ в акваторії Азовського моря», - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що у цьому ж районі відзначається проведення низки заходів щодо посилення угруповання РФ кораблями та допоміжними суднами.

«Ймовірно, основною метою таких дій можуть бути симетричні заходи на затримання Державною прикордонною службою України в акваторії Азовського моря риболовецького судна «Норд», - припускають в штабі.

Зважаючи на це, штаб АТО попереджає українських рибалок, які здійснюють рибний промисел в акваторії Азовського моря, про можливі провокації з боку Російської Федерації, наслідком яких може стати затримання українських риболовецьких суден.

Штаб АТО також не виключає підготовку подібних провокацій й в акваторії Чорного моря.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було конвойоване до порту Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт. Стосовно затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи.

31 березня капітану «Норду» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

8 квітня в Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію України через пункт пропуску «Гоптівка» в Харківській області. Моряків намагалися вивезти в РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники російського Генерального консульства. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред'явили посвідки на повернення в РФ. Стосовно них склали адмінпротоколи і повернули в Україну.

Вночі 9 квітня члени екіпажу «Норду» намагалися перетнути адмінкордон через «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.

10 квітня Горбенка після внесення застави випустили з ізолятора тимчасового тримання в Херсоні і оголосили нову підозру - в незаконному занятті рибним промислом.

До Херсонського міськсуду внесено клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання з покладанням відповідних обов'язків через невелику тяжкість злочину.