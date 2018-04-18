Медведчук не вважає Росію країною-агресором

Політик наголосив, що спостерігачі ОБСЄ ніколи не повідомляли про наявність регулярних частин РФ на непідконтрольній Києву території Донбасу.

Український бізнесмен та політик Віктор Медведчук не вважає Росію агресором в Україні. За його словами, у конфлікті на Донбасі РФ виступає лише посередником у переговорах.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Deutsche Welle, оприлюдненому 18 квітня.

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"Конфлікт на Донбасі - це конфлікт між людьми, які не погодилися з приходом нової влади і з політиками нової влади", - заявив Медведчук.

Він також зазначив, що Росія, як і ОБСЄ, виступає лише посередником у питанні вирішення конфлікту на Донбасі, що "безпосередньо записано в Мінських угодах".

"Росія присутня в нормандському форматі і взяла на себе функції з надання впливу на керівництво невизнаних республік", - наголосив політик.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо наявності російських частин на Донбасі Медведчук зазначив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ " ніколи не повідомляла про наявність регулярних частин РФ на території, непідконтрольній Україні".

При тому він уникнув відповіді на питання щодо наявності на Донбасі російського озброєння. Так само Медведчук наголосив, що його не цікавить питання, хто фінансує бойовиків ОРДЛО.

За словами Медведчука, на переговорах у Москві, він "виконує прохання президента України пана Порошенка". Мова йде про обмін та звільнення осіб, яких утримують на території РФ та ОРДЛО, а також про реалізацію Мінських домоленостей.

Як відомо, Медведчук пов'язаний тісними стосунками з президентом РФ Володимиром Путіним, який є хрещеним батьком доньки Медведчука.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук виявився найбільш ефективною кандидатурою у переговорах з Росією щодо полонених.