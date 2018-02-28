Порошенко пояснив, чому Медведчук займається обмінами заручників: "Тому що рішення приймає безпосередньо Путін"

За словами президента, в гуманітарну підгрупу Тристоронньої контактної групи Медведчука призначив колишній голова СБУ.

Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук виявився найбільш ефективною кандидатурою у переговорах з Росією щодо полонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції президента Петра Порошенка.

Президент заявив: "Я маю визнати, що найбільш ефективним (у процесі звільнення заручників - УНІАН) виявився Віктор Медведчук. Знаєте, чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Не церква, не його ці проксіс на окупованій території".

Читайте такожПорошенко: у Януковича було чотири роки, аби пояснити завдану країні шкоду та покаятися

Порошенко уточнив, що Україна намагалася застосувати різні канали комунікації, зокрема церкву та військових.

За словами президента, в гуманітарну підгрупу Тристоронньої контактної групи Медведчука призначив колишній голова СБУ. "Я про це знав. І зараз вам наголошую, що я буду працювати з будь-ким, хто ефективно зможе повернути хоча б одного українського заручника додому", - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що при розробці Мінських угод у складі його команди Медведчука не було. "Під час переговорів у Мінську при розробці й укладанні Мінських угод склад моєї команди був дуже добре відомий. І пана Медведчука там не було. Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників", - сказав президент.