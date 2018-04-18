У ВМС України відмовилися коментувати погрозу офіцерів повернутися в Крим

17:50, 18 квітня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомили "Обозревателю" у ВМС України. "Проблема з житлом дійсно є. В іншому випадку офіцери б листів не писали. Але коментувати це нам би не хотілося. Звернення на адресу Адміністрації президента. Думаємо, що краще відповісти їм", - цитує видання представника ВМС.

Як повідомляв УНІАН, звернення підписали 35 офіцерів, які раніше служили в Криму.

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Теги: #ВМС України#окупація Криму