У ВМС України відмовилися коментувати погрозу офіцерів повернутися в Крим

У ВМС України визнали, що проблема з житлом дійсно є.

У ВМС України не стали коментувати звернення своїх офіцерів до президента України Петра Порошенка, в якому вони допускають можливість повернення в Крим і прийняття російського громадянства у разі подальшого ігнорування проблеми з їхніми квартирами.

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Про це повідомили "Обозревателю" у ВМС України. "Проблема з житлом дійсно є. В іншому випадку офіцери б листів не писали. Але коментувати це нам би не хотілося. Звернення на адресу Адміністрації президента. Думаємо, що краще відповісти їм", - цитує видання представника ВМС.

Як повідомляв УНІАН, звернення підписали 35 офіцерів, які раніше служили в Криму.