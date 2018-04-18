Офіцери ВМС України пригрозили Порошенку повернутися в Крим через ігнорування їхніх проблем із житлом

Керівництво країни, за словами офіцерів, досі не вирішило проблему з житлом для кримських військових, які залишили окупований півострів.

Група офіцерів Військово-морських сил України, які вийшли у 2014 році з окупованого Криму, звернулася з відкритим листом до президента України Петру Порошенку.

Звернення підписали 35 осіб, здебільшого це старші офіцери, повідомляє Думская.

Вони просять Верховного головнокомандувача звернути увагу на ситуацію із забезпеченням "кримчан" житлом - взамін втраченого на окупованому півострові.

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"Виконуючи директиву міністра оборони, ми залишили в Криму своє майно і службове житло і разом із родинами терміново вийшли з АР Крим для подальшого проходження служби", - йдеться в листі.

За словами авторів листа, жодного прогресу в цьому питанні не спостерігається протягом усіх чотирьох років, що йде війна.

"На цей час квартири наших військових фактично захоплені окупантами, а всі обіцянки керівництва країни щодо вирішення цієї проблеми так і залишилися обіцянками, за чотири роки не внесено жодних змін у нормативно-правові акти... Ми чесно виконуємо свій службовий обов'язок, більшість є учасниками АТО, а деякі мають державні нагороди за виконання бойових завдань. Вражає цинічне ставлення до військовослужбовціва та членів їх родин, які залишилися патріотами своєї країни", - сказано в тексті.

У листі офіцери висловили сподівання, що керівництво країни вирішить озвучену проблему і військовим не доведеться після звільнення в запас повертатися в окупований Крим.

"Сподіваємося, що керівництво держави не залишиться в стороні від вирішення питання родин військових моряків, і не буде спонукати військовослужбовців ВМС після звільнення в запас разом із родинами повертатися в окупований Крим та приймати російське громадянство для вирішення квартирного питання, що наражає на небезпеку як власне життя військових, так і життя наших родин", - сказано у зверненні.