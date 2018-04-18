Начальника штабу ВМС усунули від посади через російське громадянство дружини - ЗМІ

Дочка капітана першого рангу займається плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Міністр оборони України Степан Полторак відсторонив від посади начальника штабу — першого заступника командувача ВМС України капітана першого рангу Романа Гладкого.

Таке рішення глава військового відомства прийняв під час свого недавнього візиту до Одеси, повідомили «Думській» джерела в МО.

"Гладкий відсторонений на час службового розслідування, предметом якого стануть як окремі фінансово-економічні порушення, так і інформація про російське громадянство дружини офіцера Олени. До речі, перші два роки після початку війни вона продовжувала разом з дітьми жити на окупованому півострові. Дочка капітана першого рангу займається плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обов'язки начальника штабу тимчасово виконує перший заступник Гладкого контр-адмірал Дмитро Таран.

Раніше повідомлялося, що колишня кримчанка, а нині депутат держдуми РФ Наталія Поклонська залишається громадянкою України.