Прихильниця анексії Криму Росією Поклонська досі має українське громадянство

Колишня кримчанка, а в даний час депутат російської держдуми Наталія Поклонська залишається громадянкою України. Це випливає із відповіді Адміністрації президента (АП) на запит народного депутата Сергія Лещенка, текст якої є в розпорядженні "Української правди".

Читайте також"Прокурор" окупованого Криму Поклонська переїде до Москви - ЗМІЗокрема, АП дала відповідь на питання, чи позбавляли громадянства Поклонську. З листа стає зрозуміло, що ані Міграційна служба, ані Міністерство закордонних, ані інші дипломатичні установи не надсилали президенту подання про позбавлення Поклонської українського громадянства.

"Згідно із статтями 24 та 25 Закону "Про громадянство" повноваження стосовно підготовки подань про втрату особами громадянства України на розгляд комісії при президентові з питань громадянства здійснюються Державною міграційною службою, Міністерством закордонних справ, дипломатичними представництвами та консульськими установами", - пояснюють в адміністрації.

Там зазначили, що самі надіслали до міграційної служби та МЗС відповідне звернення і чекають на реакцію.

Як відомо, Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, вже давно має громадянство Росії. Вона була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією. Її призначили "прокурором" анексованого півострова навесні 2014 року. Вона брала активну участь в якості обвинувача у справах проти кримських татар, Меджлісу і проукраїнських активістів.

У 2016 році її обрали до державної думи Росії від путінської "Єдиної Росії". При цьому Україна не визнала законність проведення цих виборів через голосування в окупованому Криму.