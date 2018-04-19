Рада підтримала звернення до Варфоломія щодо створення помісної церкви в Україні

На підтримку відповідної постанови проголосували 268 депутатів.

Верховна Рада України ухвалила постанову про підтримку звернення президента Петра Порошенка до вселенського патріарха Варфоломія І про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови № 8284 проголосували 268 народних депутатів із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від “БПП” проект документу підтримали 99 депутатів, від “Народного фронту” — 73, від “Самопомочі” — 19, від Радикальної партії — 16, від “Батьківщини” - 15, від групи “Воля народу” - 11.

Водночас від групи “Відродження” “за” проголосував лише 1 депутат, а від “Опоблоку” - жоден.

Голосування позафракційних депутатів на екрані у сесійній залі продемонстровано не було.

У зверненні Порошенко просить патріарха Варфоломія надати православній церкві в Україні Томос до автокефалії.

"Цей довгоочікуваний документ стане не лише торжеством православ'я, але й актом глибокої історичної справедливості, бо саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри", - йдеться в зверненні.

Крім того, як зазначає Порошенко, цей документ ще більше укріпить релігійну свободу в Україні та міжконфесійний мир, посилить права та свободи громадян.

Також вказується, що такий документ "піднесе на нові висоти повагу та авторитет вселенського патріарха серед українців".

Порошенко наголошує, що патріарх Варфоломій - єдина особа в світі, яка має канонічне право і законну владу вирішувати такі питання.

"Вся наша нація дивиться на вас з благоговінням та надією, бо саме у ваших силах - дарувати нам єдність, мир і згоду, яких ми так потребуємо і яких ми так довго були позбавлені. Ваше благословення, рівно як і грамота, надана нашій українській церкві, довершать утвердження незалежності і самостійності України у духовному вимірі", - йдеться у зверненні.

Президент України висловив сподівання і віру в те, що патріарх Варфоломій не відмовить у "благословенні і довгоочікуваному благодіянні вашим духовним чадам, українцям, вірним нашій церкві-матері".

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

До підготовки проекту відровідної постанови долучилися усі фракції Ради, окрім фракції "Опоблоку".