Порошенко скоро оголосить про початок створення єдиної української православної церкви - ЗМІ

Вселенський патріарх Варфоломій схвалив створення єдиної української православної церкви.

Президент України Петро Порошенко найближчим часом оголосить про початок процедури створення єдиної української православної церкви.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Адміністрації президента.

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За словами джерел, відповідної угоди досягнуто в ході переговорів Порошенка з вселенським патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, у вересні минулого року Порошенко відкидав можливість заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, у щорічному посланні Верховній раді він заявив, що визнання автокефалії української православної церкви, на яке розраховує Київ, не означає появи в країні так званої державної церкви.

Порошенко також виключив заборону діяльності інших православних конфесій.

"Але ніхто не має права позбавити українців права на власну церкву", - зазначив президент.