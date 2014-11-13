За добу бойовики 44 рази обстріляли сили АТО, четверо військових загинули

08:59, 13 листопада 2014
Політика
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Впродовж доби, порушуючи умови перемір’я, бойовики здійснили 44 обстріли позицій сил АТО. Четверо військовослужбовців загинули, ще 18 поранені.

REUTERS

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, вночі бандити обстріляли українські підрозділи, що дислокуються поблизу населених пунктів Піски та Миколаївка. Зі стрілецької зброї терористи вели вогонь по блокпостах, опорних і спостережниз пунктаз в районі Дебальцевого, з мінометів - по Кам’янці та Павлополю.

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Сили АТО завдавали вогневі удари у відповідь, знищували вогневі точки бойовиків.

Обстановка в районі Донецького аеропорту та на півдні зони АТО - під українським контролем.

Впродовж доби бойовики неодноразово обстрілювали мирних жителів Донбасу, зокрема вели артилерійський вогонь по Гранітному та стріляли з мінометів по Кримському.

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