За добу бойовики 44 рази обстріляли сили АТО, четверо військових загинули

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, вночі бандити обстріляли українські підрозділи, що дислокуються поблизу населених пунктів Піски та Миколаївка. Зі стрілецької зброї терористи вели вогонь по блокпостах, опорних і спостережниз пунктаз в районі Дебальцевого, з мінометів - по Кам’янці та Павлополю.

Читайте такожБойовики посилюють обстріли Донецька, щоб викликати обурення місцевого населення - голова ДонОГА

Сили АТО завдавали вогневі удари у відповідь, знищували вогневі точки бойовиків.

Обстановка в районі Донецького аеропорту та на півдні зони АТО - під українським контролем.

Впродовж доби бойовики неодноразово обстрілювали мирних жителів Донбасу, зокрема вели артилерійський вогонь по Гранітному та стріляли з мінометів по Кримському.