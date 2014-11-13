За добу бойовики 44 рази обстріляли сили АТО, четверо військових загинули
Впродовж доби, порушуючи умови перемір’я, бойовики здійснили 44 обстріли позицій сил АТО. Четверо військовослужбовців загинули, ще 18 поранені.
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, вночі бандити обстріляли українські підрозділи, що дислокуються поблизу населених пунктів Піски та Миколаївка. Зі стрілецької зброї терористи вели вогонь по блокпостах, опорних і спостережниз пунктаз в районі Дебальцевого, з мінометів - по Кам’янці та Павлополю.
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Сили АТО завдавали вогневі удари у відповідь, знищували вогневі точки бойовиків.
Обстановка в районі Донецького аеропорту та на півдні зони АТО - під українським контролем.
Впродовж доби бойовики неодноразово обстрілювали мирних жителів Донбасу, зокрема вели артилерійський вогонь по Гранітному та стріляли з мінометів по Кримському.