ГПУ хоче зняти недоторканність з двох нардепів від "Опоблоку" - ЗМІ

19:01, 19 квітня 2018
Політика
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Раніше повідомлялося, що в ГПУ готують подання на зняття недоторканності з 5 нардепів / фото УНІАН

Про це "РБК-Україна" повідомили інформовані джерела в парламенті. Також джерела зазначають, що справа стосовно депутата від "Опозиційного блоку" Вілкула стосується питань землі в Дніпропетровській області.

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Відзначається, що Дмитро Колесніков, також депутат від "Опозиційного блоку", у період з 24 грудня 2012 року по 2 березня 2014 року обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Олександр Вілкул був його попередником на цій посаді.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про готовність 90% документів для подачі у Верховну Раду України на зняття недоторканності з 5 народних депутатів.

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Теги: #ГПУ#Рада#недоторканість#Олександр Вілкул