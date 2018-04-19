"Готово на 90%": Луценко готує документи для зняття недоторканності з 5 депутатів

Генпрокурор заявив, що час для відповідних подань не "за горами". Луценко не розповів про кого саме йде мова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про готовність на 90% документів для подання до Верховної Ради України на зняття недоторканності з 5 народних депутатів.

Про це генпрокурор сказав журналістам на брифінгу в прокуратурі Дніпропетровської області, який транслювався на сторінці речника ГПУ Андрія Лисенка у Facebook.

"У мене на столі п'ять матеріалів, в тому числі і зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо зняття депутатської недоторканності з ряду народних депутатів. Інформація про готовність таких документів відповідає дійсності на 90%", - заявив Луценко.

У цьому зв'язку він уточнив, що оприлюднить таку інформацію лише після підписання відповідних документів.

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Генпрокурор висловлює переконання, що зібрані документи достатні для подання до парламенту на зняття депутатської недоторканності, але "юридичне управління Генеральної прокуратури має надати свій висновок, можливо внести технічні поправки в сам текст".

"Обставини, які я контролюю вже протягом напевно півроку – наприклад в Дніпропетровській області, дещо менше по інших областях, – з моєї точки зору чітко вказують на можливість походу до Верховної Ради", - сказав Луценко.

"Думаю, що цей час не за горами, але не сьогодні", - додав генпрокурор.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду України скасувати депутатську недоторканність із введенням рішення в дію з 1 січня 2020 року.