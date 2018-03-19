Рейтинг Тимошенко зростає, а у Порошенка натомість знижується - соціологія КМІС

Серед політичних партій найвищі рейтинги також у ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Якби вибори президента відбулися наприкінці лютого, то в першому турі найбільше голосів отримала би лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко (24,6% від тих, хто визначився і піде на вибори). Чинний президент Петро Порошенко опинився би лише на 4 місці з результатом 9,8%.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені сьогодні.

У прес-релізі КМІС ідеться, що якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині лютого), то отримаємо:

· 24,6% проголосували б за Юлію Тимошенко,

· 15,5% – за Олега Ляшка,

· 12,5% – за Анатолія Гриценка,

· 9,8% – за Петра Порошенка,

· 9,7% – за Юрія Бойка,

· 9,5% – за Вадима Рабіновича,

· 4,9% – за Андрія Садового,

· 4,2% – за Володимира Гройсмана,

· 3,8% – за Олега Тягнибока,

· 0,6% – за Арсенія Яценюка,

· за інших кандидатів – загалом 4,9%.

Київський міжнародний інститут соціології проаналізував динаміку електоральних рейтингів політиків за останні півроку. За цей час Юлія Тимошенко продемонструвала найбільше зростання (+6,8%), а Петро Порошенко - найбільше падіння (-8,5%).

Теза про те, що наступним президентом стане Юлія Тимошенко, отримала найбільшу підтримку. На запитання «Хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?» відповіді респондентів розподілилися таким чином:

· 9,4% назвали Юлію Тимошенко,

· 8,2% – Петра Порошенка,

· 2,7% – Олега Ляшка,

· 2,4% – Вадима Рабіновича,

· 2,3% – Юрія Бойка,

· 1,9% – Анатолія Гриценка,

· 1,7% – Володимира Гройсмана

У партійному рейтингу лідирує партія «Батьківщина». Серед тих, хто визначився і піде на вибори, голоси розподілилися таким чином:

· 22,5% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання«Батьківщина»,

· 13,7% – за Радикальну партію О. Ляшка,

· 12,4% – за партію «Опозиційний блок»,

· 10,3% – за партію «За життя»

· 9,4% – за партію «Громадянська позиція»,

· 6,6% – за партію «Блок Петра Порошенка»,

· 6% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,

· 5,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,

· 3,1% – за партію «УКРОП»,

· 2,4% – за партію «Рух нових сил»,

· 1,7% – за Аграрну партію,

· 1,5% – за партію «Народний фронт»,

· 1,2% – за Соціалістичну партію,

· за інші партії – загалом 3,4%,

Аналіз динаміки партійних рейтингів збігається з тенденціями персональних показників лідерів. Так з вересня 2017 року, «Батьківщина» зросла на 6,2%, БПП «Солідарність» втратила 5,6%.

Опитування проведене КМІС з 5 по 21 лютого 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2043 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих частин Луганської та Донецької обалстей) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.