Рейтинг Тимошенко зростає, а у Порошенка натомість знижується - соціологія КМІС

14:44, 19 березня 2018
Політика
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Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені сьогодні.

У прес-релізі КМІС ідеться, що якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині лютого), то отримаємо:

·   24,6% проголосували б за Юлію Тимошенко,

·    15,5% – за Олега Ляшка,

·    12,5% – за Анатолія Гриценка,

·     9,8% – за Петра Порошенка,

·     9,7% – за Юрія Бойка,

·     9,5% – за Вадима Рабіновича,

·     4,9% – за Андрія Садового,

·     4,2% – за Володимира Гройсмана,

·     3,8% – за Олега Тягнибока,

·     0,6% – за Арсенія Яценюка,

·    за інших кандидатів – загалом  4,9%.

Київський міжнародний інститут соціології проаналізував динаміку електоральних рейтингів політиків за останні півроку. За цей час Юлія Тимошенко продемонструвала найбільше зростання (+6,8%), а Петро Порошенко - найбільше падіння (-8,5%).

Теза про те, що наступним президентом стане Юлія Тимошенко, отримала найбільшу підтримку. На запитання «Хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?» відповіді респондентів розподілилися таким чином:

·   9,4% назвали Юлію Тимошенко,

·   8,2% – Петра Порошенка,

·   2,7% – Олега Ляшка,

·   2,4% – Вадима Рабіновича,

·   2,3% – Юрія Бойка,

·   1,9% – Анатолія Гриценка,

·   1,7% – Володимира Гройсмана

У партійному рейтингу лідирує партія «Батьківщина». Серед тих, хто визначився і піде на вибори, голоси розподілилися таким чином:

·   22,5%  проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання«Батьківщина»,

·   13,7% – за Радикальну партію О. Ляшка,

·   12,4% – за партію «Опозиційний блок»,

·   10,3% – за партію «За життя»

·    9,4% – за партію «Громадянська позиція»,

·    6,6% – за партію «Блок Петра Порошенка»,

·    6% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,

·    5,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,

·    3,1% – за партію «УКРОП»,

·    2,4% – за партію «Рух нових сил»,

·    1,7% – за Аграрну партію,

·    1,5% – за партію «Народний фронт»,

·    1,2% – за Соціалістичну партію,

·    за інші партії – загалом  3,4%,

Аналіз динаміки партійних рейтингів збігається з тенденціями персональних показників лідерів. Так з вересня 2017 року, «Батьківщина» зросла на 6,2%, БПП «Солідарність» втратила 5,6%.

Опитування проведене КМІС з 5 по 21 лютого 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2043 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих частин Луганської та Донецької обалстей) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

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Теги: #рейтинг#Петро Порошенко#Юлія Тимошенко#вибори в Україні