Рада розгляне питання про призначення нових членів ЦВК у травні – нардеп

Зараз продовжуються консультації щодо кандидатур у члени ЦВК.

Верховна Рада України розглядатиме питання про призначення нових членів Центральної виборчої комісії у травні.

Про це народний депутат України, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив в кулуарах парламенту, повідомили у прес-службі «БПП».

За словами депутата, продовжуються політичні консультації щодо питання обрання нових членів ЦВК. «Йдуть перемовини, в нас 14 кандидатів на 13 місць, і треба визначитись, хто буде, щоб ніхто, нікого не підвів при голосуванні. Це не може бути пакетне голосування. Потрібно голосувати поіменно, тому це призвело до того, що зміна членів ЦВК переноситься на травень», - сказав він.

«В травні проголосуємо без будь-яких порушень регламенту», – наголосив Гончаренко.

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Як повідомляв УНІАН, президент вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур.

Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

18 квітня Комітет ВР з правової політики і правосуддя рекомендував парламенту визначитися щодо кожної з 14 кандидатур.

Як відомо, вже сплинув 7-річний термін повноважень 13 з 15 членів ЦВК. Тобто з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК.