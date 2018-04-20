Ольга Айвазовська: Припустити, що ЦВК - церемоніальний орган, який нічого не знає і встановлює результати наосліп, не можна

У середу комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя розглянув питання звільнення та призначення нових членів ЦВК (чого Україна чекала вже кілька років), щоб у четвер голосування за кожного з кандидатів на посади у Центрвиборчкомі вже могло відбутися у сесійній залі. Але кандидатів на посади у ЦВК більше, ніж місць. Яким чином депутати можуть вирішити цю проблему?

Кандидатів на одного більше, ніж вакантних місць у ЦВК (14 кандидатів на 13 місць, - УНІАН). І я, скоріше, бачу небезпеку в тому, що буде сформовано не повний склад комісії, ніж в тому що всі 14 кандидатур наберуть 226+ голосів. Адже зараз є два діючі члени комісії, а загалом ЦВК може працювати у кількості 2/3 від загального складу (тобто для кворуму необхідно 8-9 членів, - УНІАН).

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Зважаючи на це, велике значення набуває питання того, хто по чиїй квоті прийшов у ЦВК. Адже багато хто вважає, що «свої» члени рахуватимуть голоси на виборах так, як того потребує партія…

Тут існує дві складових. По-перше, комісія не може бути сформована з квот однієї-двох парламентських груп, якщо в парламенті є набагато більше фракцій і об’єднань у вигляді груп. Це не відповідатиме міжнародним стандартам і позитивним практикам.

По-друге, така комісія не користуватиметься суспільною довірою. А довіра до комісії – це базова передумова для того, щоб була довіра до результатів виборів, які ця комісія буде оголошувати. Тим паче, що вибори в Україні, зазвичай, доволі конфліктні й критичні. І коли, наприклад, до другого туру президентських виборів вийде два кандидати, а різниця між другим і третім [кандидатами] буде піввідсотка, або відсоток, то все залежатиме від того, наскільки комісія збалансована, наскільки вона прозоро працювала і наскільки суспільство довіряє цьому результату.

Тому, з точки зору міжнародного права і стандартів довіри до виборчого процесу, перспективи організовувати демократичні вибори, комісія має бути збалансована. Має бути представлена членами, які були делеговані різними групами. Третього не дано.

Існує доволі розповсюджена думка, що раніше призначення на посаду члена ЦВК, як і включення до виборчого списку кандидата у депутати у прохідну частину, коштувало певних грошей…

Про те, що ви говорите, мені невідомо. Не можу ні підтвердити, ні спростувати цього.

Коли ми говоримо про довіру чи недовіру до ЦВК, наскільки великий вплив Центрвиборчком має на виборах у сенсі можливих фальсифікацій? Мається на увазі, якщо хоче їх побачити, то побачить, якщо не хоче – закриє на них очі. Зважаючи, скільки в Україні вже було брудних кампаній, чи таке взагалі можливо, що ЦВК не бачить фальсифікацій?

Мені важко припустити, що ЦВК, за головування Ківалова, не знала, що відбувається в регіонах і наскільки то була проблематична кампанія (Сергій Ківалов був головою Центрвиборчкому під час президентських виборів 2004 року, - УНІАН). Тому комісія володіє всією базою інформації для того, щоб забезпечити чесний хід виборчого процесу і результатів. Вона має бути не бездіяльна, починаючи з того, як працюють окружні виборчі комісії, закінчуючи територіальними.

На національних виборах - парламентських чи президентських - це вкрай вагомий орган. ЦВК розпоряджається державним реєстром виборців, володіє всією інформацією, що стосується підсумків голосування і фінальних протоколів з місць на локальному рівні. Вона збирає інформацію щодо голосування навіть по дільницях. Партії звертаються до неї щодо порушень виборчого процесу…

Тому припустити, що ЦВК – це якийсь церемоніальний орган, який нічого не знає, не володіє базовою інформацією і встановлює результати наосліп, не можна.

Наскільки Центрвиборчком дискредитовано через те, що, наприклад, теперішній голова ЦВК Михайло Охендовський перебуває під слідством у кримінальній справі? Яким чином новий склад ЦВК може вплинути на поновлення довіри, як виправити ситуацію?

Звичайно, поновлення довіри буде в руках членів новообраної комісії, тому що, якщо ЦВК почне працювати відкрито, прозоро, публічно, довіра буде формуватись і до її членів, і до органу в цілому. Як би там не було, [кримінальні] справи щодо попередніх членів комісії не стосуються новообраної.

Я б радила новообраній виборчій комісії розпочати організаційний аудит зі старту, і мати на руках висновки незалежних кваліфікованих інституцій (я не говорю обов’язково неурядових, це можуть бути різні служби, органи та відомства) для того, щоб не переймати, в разі чого, спадок попередніх членів ЦВК

Довіра буде формуватися, якщо зараз ЦВК правильно забезпечить свою комунікаційну стратегію - не лише публічні засідання, а належне інформування суспільства про поточні проблеми та результати роботи, якщо створить дорадчий експертний громадський орган, з яким ділитиметься інформацією щодо ходу виборчого процесу, проблематикою процесу, а також отримуватиме інформацію про проблеми застосування законодавства на місцях, або роботи членів комісій, які створює ЦВК, про фінансової питання звітності (хоча зараз це в юрисдикції НАЗК, але ЦВК також до цього долучена), про проблеми з тим же державним реєстром виборців, які можуть виникати під час виборчого процесу…

Я б радила новообраній виборчій комісії розпочати організаційний аудит зі старту, і мати на руках висновки незалежних кваліфікованих інституцій (я не говорю обов’язково неурядових, це можуть бути різні служби, органи та відомства) для того, щоб не переймати, в разі чого, спадок попередніх членів ЦВК.

Припустімо, що парламент піде за найгіршим сценарієм і обере ту необхідну меншість членів ЦВК, щоб забезпечити роботу комісії, але не більше. Яким чином буде обиратись голова ЦВК, адже «недокомплект» може означати, що вибір робитиметься лише серед представників, наприклад, найбільших фракцій, представлених в парламенті?

По-перше, голова ЦВК та його заступники і секретар, у будь якому разі, обираються зі складу комісії. Тому нові члени матимуть таке зобов’язання.

По-друге, я не впевнена, що це буде представник найбільшої політичної сили парламенту чи найбільших політичних сил. Побачимо в ході роботи.

Тетяна Урбанська